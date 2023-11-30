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Довбик відновив тренування із Жироною

Нападник може зіграти у наступному турі Ла-Ліги
Сьогодні 14:12 226 0
Довбик відновив тренування із Жироною
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Жирони Артем Довбик повернувся до тренувань.

Через травму нападник пропустив матч з Атлетіком (1:1). Раніше головний тренер Жирони Мічел сказав, що форвард може не зіграти у матчі 15-го туру Ла-Ліги проти Валенсії, який відбудеться 02 грудня.

Але сам Артем потім зазначив, що пошкодження виявилось не дуже серйозним і він має повернутись до гри

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Допис, поширений Girona FC (@gironafc)

26-річний нападник провів 13 матчів за Жирону у Ла-Лізі. В його активі 7 голів та 5 асистів.

Раніше гол Циганкова не допоміг Жироні виграти в Атлетіка в 14 турі Ла-Ліги.

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