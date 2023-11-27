Гол Циганкова не допоміг Жироні виграти в Атлетіка в 14 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Жирона та Атлетік зіграли внічию в межах 14-го туру іспанської Ла-Ліги.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
14 тур, 27 листопада
Жирона - Атлетік 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Циганков, 1:1 - 67 Вільямс
Віктор Циганков вийшов у стартовому складі і відкрив рахунок у матчі. Українець був замінений на 85-й хвилині матчу.
Нагадаємо, Артем Довбик пропускав гру через травму.
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