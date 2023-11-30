Головне
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 11177
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 15:08 57
Марсель зіграє з Аяксом, Аталанта прийме Спортинг: розклад матчів 5-го туру Ліги Європи
Сьогодні 11:28 339
Зоря зіграє з Гентом, Астон Вілла - з Легією: розклад матчів 5-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 10:37 465
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 06:19 11073
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1567
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12162
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1244
Жіноча збірна України поступилася на старті Чемпіонату світу з гандболу
Вчора 20:45 1020
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
Вчора 16:07 896
Прямі трансляції

Реал готовий витратити 25 млн євро на викуп Аррісабалаги

Кепа може стати повноцінним гравцем Реала
Сьогодні 13:41 247 0
Реал готовий витратити 25 млн євро на викуп Аррісабалаги
Фото - Getty Images
#Аррісабалага, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Реал готовий заплатити за викуп воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги максимум 25 мільйонів євро.

Про це повідомляє іспанське видання Fichajes.

Навіть після відновлення від травми бельгійського голкіпера Тібо Куртуа, "вершковим" можуть знадобитися послуги іспанця. По-перше, у клубі не знають, в якій формі буде Тібо після настільки важкої травми, а по-друге, з можливим відходом Андрія Луніна, чий контракт закінчується влітку 2024 року, Реал все одно буде вимушений шукати кіпера на роль дублера Куртуа.

Наразі Кепа грає за королівський клуб на правах оренди з Челсі. 

Раніше Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 1367
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1567
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів 1244
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12162
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 11177
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 11073
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17638 6
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25832 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37194
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61554
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8838 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83498