Реал готовий витратити 25 млн євро на викуп Аррісабалаги

Кепа може стати повноцінним гравцем Реала

Реал готовий заплатити за викуп воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги максимум 25 мільйонів євро.

Про це повідомляє іспанське видання Fichajes.

Навіть після відновлення від травми бельгійського голкіпера Тібо Куртуа, "вершковим" можуть знадобитися послуги іспанця. По-перше, у клубі не знають, в якій формі буде Тібо після настільки важкої травми, а по-друге, з можливим відходом Андрія Луніна, чий контракт закінчується влітку 2024 року, Реал все одно буде вимушений шукати кіпера на роль дублера Куртуа.

Наразі Кепа грає за королівський клуб на правах оренди з Челсі.

Раніше Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи.