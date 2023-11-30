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Чурко: Віддамо всі сили, щоб перемогти Гент

В'ячеслав Чурко прокоментував матч проти Гента
Сьогодні 11:42 192 0
Чурко: Віддамо всі сили, щоб перемогти Гент
#В’ячеслав Чурко, #Зоря Луганськ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Гравці Зорі віддадуть всі сили у матчі 5 туру Ліги конференцій проти Гента.

Про це розповів півзахисник луганського клубу В'ячеслав Чурко.

"Ми віддамо всі сили, щоб отримати перемогу. Нам нема куди відступати. Треба показати свій максимум.

Хоча, звісно, суперник буде нам протистояти дуже серйозний, але все залежить саме від нас. В нас ще є шанс вийти з групи, тому будемо боротися. Гент - лідер нашої групи. Це гарна, сильна команда. Буде цікавий футбол. Головне – вірити в себе та у свого партнера по команді.

Вважаю, що ми відновилися після останнього поєдинку проти Маккабі. Як фізично, так і психологічно.

Розуміємо, наскільки важливі матчі чекають на нас. Треба намагатися брати максимум в останніх іграх цього року", - сказав Чурко.

Матч Гент - Зоря розпочнеться о 19:45 за Києвом. Нагадаємо після 4-х турів луганці йдуть на четвертому місці в групі В, набравши 4 очки. Бельгійці - лідери квартету з 10 пунктами.

Раніше стали відомі арбітри матчу Гент - Зоря.

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