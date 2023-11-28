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Стали відомі арбітри матчу Гент - Зоря

Поєдинок відбудеться 30 листопада
Сьогодні 17:11 191 0
Стали відомі арбітри матчу Гент - Зоря
Фото Getty Images
#Гент, #Зоря

Джерело - UA-футбол.

Визначилася бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі Гент - Зоря у рамках п'ятого туру Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром буде Евангелос Манухос. Його асистентами виступлять Костас Псарріс і Костас Ніколаідіс. Четвертий рефері - Анастасіос Папапетру. Усі судді представляють Грецію.

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За систему VAR відповідатимуть також греки Арістотель Діамантопулос і Стефанос Койбаракіс.

Матч Гент - Зоря відбудеться в четвер, 30 листопада і розпочнеться о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо після 4-х турів луганці йдуть на четвертому місці в групі В, набравши 4 очки. Бельгійці - лідери квартету з 10 пунктами.

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