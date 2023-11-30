Кривбас продовжив контракт з основним воротарем

Голкіпер отримав новий контракт

Український воротар Кривбаса Андрій Кліщук продовжив контракт з криворізьким клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода 31-річного голкіпера буде діяти до кінця сезону 2024/25. За словами генерального директора Кривбаса Володимира Баенко, переговори тривали недовго.

Кольори Кривбасу Андрій Кліщук захищає з 2022 року. За цей час він зіграв 29 матчів, пропустивши 23 голи. В активі 12 поєдинків "на нуль". У поточному сезоні Андрій провів 16 матчів, у тому числі 1 у Кубку України, пропустив 16 голів; 6 поєдинків відіграв "на нуль".

Нагадаємо, Кривбас проведе зимові збори в Іспанії.

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