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Марсель зіграє з Аяксом, Аталанта прийме Спортинг: розклад матчів 5-го туру Ліги Європи

Сьогодні 00:59 117 0
Марсель зіграє з Аяксом, Аталанта прийме Спортинг: розклад матчів 5-го туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

30 листопада відбудуться матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24:

  • 19:45. Аталанта - Спортинг 
  • 19:45. Бачка-Топола - Вест Гем
  • 19:45. Маккабі Хайфа - Ренн
  • 19:45. Спарта Прага - Бетіс
  • 19:45. Фрайбург - Олімпіакос
  • 19:45. Штурм - Ракув 
  • 19:45. АЕК - Брайтон
  • 22:00. Вільярреал - Панатінаїкос
  • 22:00. Геккен - Баєр
  • 22:00. Ліверпуль - ЛАСК
  • 22:00. Марсель - Аякс 
  • 22:00. Молде - Карабах
  • 22:00. Рейнджерс - Аріс 
  • 22:00. Серветт - Рома
  • 22:00. Тулуза - Рояль Уніон СЖ
  • 22:00. Шериф - Славія Прага

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

Також цього дня відбудуться матчі 5-го туру Ліги конференцій.

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