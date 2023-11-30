Марсель зіграє з Аяксом, Аталанта прийме Спортинг: розклад матчів 5-го туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
30 листопада відбудуться матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24:
- 19:45. Аталанта - Спортинг
- 19:45. Бачка-Топола - Вест Гем
- 19:45. Маккабі Хайфа - Ренн
- 19:45. Спарта Прага - Бетіс
- 19:45. Фрайбург - Олімпіакос
- 19:45. Штурм - Ракув
- 19:45. АЕК - Брайтон
- 22:00. Вільярреал - Панатінаїкос
- 22:00. Геккен - Баєр
- 22:00. Ліверпуль - ЛАСК
- 22:00. Марсель - Аякс
- 22:00. Молде - Карабах
- 22:00. Рейнджерс - Аріс
- 22:00. Серветт - Рома
- 22:00. Тулуза - Рояль Уніон СЖ
- 22:00. Шериф - Славія Прага
Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.
Також цього дня відбудуться матчі 5-го туру Ліги конференцій.