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Зоря зіграє з Гентом, Астон Вілла - з Легією: розклад матчів 5-го туру Ліги конференцій

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Зоря зіграє з Гентом, Астон Вілла - з Легією: розклад матчів 5-го туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

30 листопада в Європі відбудеться 16 матчів 5-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24:

  • 15:00. Брейдаблік - Маккабі 
  • 17:30. Астана - Динамо Загреб
  • 19:45. АЗ Алкмар - Зріньскі
  • 19:45. Баллкані - Вікторія Пльзень
  • 19:45Бешикташ - Брюгге
  • 19:45Буде/Глімт - Лугано
  • 19:45. Гент - Зоря
  • 19:45. ГІК - Абердін
  • 19:45. Клаксвік - Слован
  • 19:45. Олімпія Любляна - Лілль
  • 22:00. Айнтрахт Ф. - ПАОК 
  • 22:00. Астон Вілла - Легія 
  • 22:00. Норшелланн - Фенербахче
  • 22:00. Спартак Трнава - Лудогорець 
  • 22:00. Фіорентина - Генк
  • 22:00. Чукарічкі - Ференцварош

Також цього дня відбудуться матчі 5-го туру Ліги Європи.

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