Зоря зіграє з Гентом, Астон Вілла - з Легією: розклад матчів 5-го туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
30 листопада в Європі відбудеться 16 матчів 5-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
- 15:00. Брейдаблік - Маккабі
- 17:30. Астана - Динамо Загреб
- 19:45. АЗ Алкмар - Зріньскі
- 19:45. Баллкані - Вікторія Пльзень
- 19:45. Бешикташ - Брюгге
- 19:45. Буде/Глімт - Лугано
- 19:45. Гент - Зоря
- 19:45. ГІК - Абердін
- 19:45. Клаксвік - Слован
- 19:45. Олімпія Любляна - Лілль
- 22:00. Айнтрахт Ф. - ПАОК
- 22:00. Астон Вілла - Легія
- 22:00. Норшелланн - Фенербахче
- 22:00. Спартак Трнава - Лудогорець
- 22:00. Фіорентина - Генк
- 22:00. Чукарічкі - Ференцварош
Також цього дня відбудуться матчі 5-го туру Ліги Європи.