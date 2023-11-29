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Де Дзербі: Думаю, ми надовго втратили Фаті та Лемпті

Де Дзербі розповів про кадрову ситуацію в команді
Вчора 22:51 210 0
Де Дзербі: Думаю, ми надовго втратили Фаті та Лемпті
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - офіційний сайт Брайтона.

Кілька гравців Брайтона не допоможуть команді в матчі Ліги Європи проти АЕКа.

Про це розповів головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.

"Ігор може зіграти. Ансу Фаті та Тарік Лемпті травмовані. Думаю, ми надовго втратили їх. Але ми зосереджені на гравцях, які можуть зіграти завтра. Не знаю, чи виграємо ми, але будемо боротися за перемогу", – сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Реал контактував з Де Дзербі.

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