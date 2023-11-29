Де Дзербі: Думаю, ми надовго втратили Фаті та Лемпті

Кілька гравців Брайтона не допоможуть команді в матчі Ліги Європи проти АЕКа.

Про це розповів головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.

"Ігор може зіграти. Ансу Фаті та Тарік Лемпті травмовані. Думаю, ми надовго втратили їх. Але ми зосереджені на гравцях, які можуть зіграти завтра. Не знаю, чи виграємо ми, але будемо боротися за перемогу", – сказав Де Дзербі.