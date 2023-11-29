Кучер: У Дніпрі-1 нам дали місяць на формування команди

Колишній головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер нічого не міняв би у своїй роботі в дніпровському клубі.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Я не шкодую ні про що. Те, що зроблено, вже зроблено. Потрібно дивитися вперед. Щось покращуватиму вже на новому місці. Дуже корисний досвід: здобули вихід у єврокубки за підсумками. Боролися до останнього за чемпіонство. Багато виконаної роботи.