Кучер: Наступним клубом Довбика може бути європейський гранд

Нападника Жирони Артема Довбика може підписати європейський топ-клуб.

Про це розповів екстренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер.

"Я розумів, що йому там буде тяжко спочатку. Артем цілеспрямований хлопець. Він може працювати. Тим більше він давно хотів поїхати за кордон грати. Якби ще затримали його, потім було б важче. Він розкрився, у нього бажання ще більше. Хоче грати, він має інші емоції там. Стадіони, арени заповнені, люди ходять. Видно, як він окрилюється, біжить. Є міць. Молодець, бажаю йому лише успіхів. Можливо, це не останній його перехід. Наступним незабаром може бути європейський гранд.

Дай Боже, щоб у нього все вийшло. Бажаю лише успіхів. Щоб перейшов у нову команду, і в нього все виходило. Вигравав трофеї", – сказав Кучер.