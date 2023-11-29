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На Роналду подали в суд за рекламу криптобіржі

Це зробили люди, які стверджують, що зазнали збитків
Сьогодні 18:02 230 0
На Роналду подали в суд за рекламу криптобіржі
#Кріштіану Роналду

Джерело - Coin Telegraph.

На Кріштіану Роналду подали колективний позов до суду за участь у просуванні криптобіржі Binance.

Про це повідомляє Coin Telegraph.

Це зробили люди, які стверджують, що зазнали збитків, придбавши незареєстровані цінні папери, які рекламував португалець.

  Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника

У позові, який позавчора, 27 листопада, було подано у Флориді, зазначається, що "Роналду просував, допомагав та/або активно брав участь у продажу цінних паперів у кооперації з Binance".

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