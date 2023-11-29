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Ван Боммел знищив арбітра матчу Шахтар - Антверпен

Марк ван Боммел розкритикував роботу суддів у матчі з Шахтарем
Сьогодні 12:28 228 0
Ван Боммел знищив арбітра матчу Шахтар - Антверпен
#Антверпен, #Ван Бомель, #Шахтар Донецьк

Джерело - fanday.net.

Арбітри не призначили очевидний пенальті у ворота Шахтаря.

Про це розповів головний тренер Антверпена Марк ван Боммел.

"Арбітр дав двом нашим футболістам по жовтій картці за нібито удар ліктем. Але не їхньому капітану (Степаненку - прим.) за помилку, яку я робив 25 разів у кар’єрі та отримав 25 карток. А у випадку з Янссеном вважаю, що там пенальті, так (коли був контакт з Бондарем на 54-й хвилині - прим.). Вони також грали рукою у штрафному під час кутового.

Хто працював на ВАР? Мені досі цікаво, що вони бачать. Скажіть? Не хочу приділяти цьому велику увагу, але ми говоримо про людину. Хто стоїть за цим екраном? Чи достатньо вони компетентні? Чи розуміють футбол? Ми програли не через них, але час від часу в мене виникає таке питання. Що ми повинні ще зробити? Скасувати ВАР?" - сказав ван Боммел.

Головним арбітром був поляк Бартош Франковський. На ВАР працював Марко Фріц з Німеччини.

Раніше УЄФА визначила найкращого гравця матчу Шахтар - Антверпен.

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