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Мбаппе: У Дортмунді ПСЖ має перемогти

Кіліан Мбаппе прокоментував нічию з Ньюкаслом
Сьогодні 11:12 248 0
Мбаппе: У Дортмунді ПСЖ має перемогти
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - uefa.com.

ПСЖ не використав свої моменти у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.

Про це розповів нападник французького клубу Кіліан Мбаппе.

"Результат важко побачити. Ми мали так багато моментів. Зазвичай нам потрібно перемагати, але у футболі можна бути кращим у грі і не вигравати. Ось що сталося сьогодні ввечері. У Дортмунді ми маємо перемогти, бо хочемо бути лідером групи.

Моя робота – забивати голи та допомагати своїм хлопцям. Хоча я міг би допомогти своїй команді більше, тому що я мав багато моментів, і я не зміг забити більше сьогодні ввечері. У Лізі чемпіонів ми повинні забивати, коли є можливість. У нас було дев'ять чи десять можливостей, і ми не змогли забити до пенальті", - відзначив Мбаппе.

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