Визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Після першого ігрового дня 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 відомі 10 учасників 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
- Баварія Мюнхен
- Реал Мадрид
- Реал Сосьєдад
- Інтер
- Атлетіко
- Лаціо
- Боруссія Д
- Манчестер Сіті
- РБ Лейпциг
- Барселона
Янг Бойз і Феєнорд напевне зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Матчі 1/8 фіналу заплановано на 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня
Нагадаємо, донецький Шахтар після перемоги над Антверпеном (1:0) гарантував собі участь, як мінімум, у плей-оф Ліги Європи.