Пушич: Задоволений грою Шахтаря

Шахтар досягнув результату у важкому матчі Ліги чемпіонів проти Антверпена.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Передусім ми дуже пишаємося нашим першим важливим досягненням – тим, що залишимося у європейських змаганнях після зимової перерви. І в нас ще може бути можливість залишитися на найвищому рівні у Європі – у Лізі чемпіонів. Ми чудово виступили, я дуже задоволений.

Це була важка гра, це матч Ліги чемпіонів, де ти маєш грати проти дуже сильних суперників, гарно організованих та високоякісних. Але, повторюся, мої футболісти роблять більше, ніж я від них вимагаю, – не тільки для мене як тренера, але й для клубу. І це дуже важливо: дисципліна, організація. Як я вже казав, вони хочуть грати згідно з моїми настановами, а я хочу змагатися з усіма, і вони це показують. Я дуже щасливий тренер з цими хлопцями". - відзначив Пушич.