Срна: Шахтар буде до кінця боротися за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Шахтар грав за всю Україну у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Антверпена.

Про це розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Важкий матч із перших хвилин. Це найважчі ігри, бо нас влаштовує два результати, а суперника – лише перемога. Хочеш бігти в атаку, але думаєш, щоб не пропустити. Ми говорили про це, хотіли грати на перемогу з перших хвилин. Ми Шахтар – завжди проти будь-якого суперника граємо на перемогу.

У другому таймі Шахтар менше володів м'ячем? Це точно не наш задум. Ми сіли назад, але вони нічого не створили. Якщо порахувати наші моменти, у нас було ще: 3–4 моменти, 2 поперечини. А вони мали один напівмомент у першому таймі. Тому вітаю команду, вони усі герої. Ми сьогодні грали за Шахтар та всю Україну.

Бійка після матчу? Це емоції. Що було в роздягальні? Звісно, ми у такій ситуації живемо, наша країна. Для кожного фана українського футболу це дуже великий крок уперед. Перемога дуже багато означає. Ми заробили очки, пройшли далі, до кінця будемо боротися за вихід у плей-оф ЛЧ", - відзначив Срна.