Енріке: ПСЖ заслужив перемогу над Ньюкаслом

Джерело - uefa.com.
ПСЖ награв на перемогу у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (1:1).
Про це розповів головний тренер французького клубу Луїс Енріке.
"Дуже пишаюся. Думаю, ми заслужили на перемогу, ми створили багато явних моментів, і часом було складно забити м'яч. Найголовніше – зосередитись на собі. Якщо ми виграємо, ми фінішуємо першими, але навіть якщо ми програємо, ми зможемо перейти до наступного етапу. Це так складно, але я сподіваюся, що ми можемо полегшити завдання, перемігши Дортмунд", - відзначив Енріке.
Раніше визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.