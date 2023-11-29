Енріке: ПСЖ заслужив перемогу над Ньюкаслом

ПСЖ награв на перемогу у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (1:1).

Про це розповів головний тренер французького клубу Луїс Енріке.

"Дуже пишаюся. Думаю, ми заслужили на перемогу, ми створили багато явних моментів, і часом було складно забити м'яч. Найголовніше – зосередитись на собі. Якщо ми виграємо, ми фінішуємо першими, але навіть якщо ми програємо, ми зможемо перейти до наступного етапу. Це так складно, але я сподіваюся, що ми можемо полегшити завдання, перемігши Дортмунд", - відзначив Енріке.