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Енріке: ПСЖ заслужив перемогу над Ньюкаслом

Луїс Енріке прокоментував нічию із Ньюкаслом
Сьогодні 10:45 343 0
Енріке: ПСЖ заслужив перемогу над Ньюкаслом
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Луїс Енріке

Джерело - uefa.com.

ПСЖ награв на перемогу у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (1:1).

Про це розповів головний тренер французького клубу Луїс Енріке.

"Дуже пишаюся. Думаю, ми заслужили на перемогу, ми створили багато явних моментів, і часом було складно забити м'яч. Найголовніше – зосередитись на собі. Якщо ми виграємо, ми фінішуємо першими, але навіть якщо ми програємо, ми зможемо перейти до наступного етапу. Це так складно, але я сподіваюся, що ми можемо полегшити завдання, перемігши Дортмунд", - відзначив Енріке.

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