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Хаві: Барселона показала менталітет переможця

Хаві прокоментував перемогу над Порту
Сьогодні 08:44 336 0
Хаві: Барселона показала менталітет переможця
Фото - Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - sport.ua.

Барселона показала менталітет переможця у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Порту.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Ми дійшли до 1/8 фіналу, і у багатьох моментах цього матчу ми грали добре. Я радий за клуб, і це була справді гарна перемога над провідним топ-клубом. Я думаю, що ми показали справді гарний менталітет переможця у тому, як ми відреагували на 0:1. Я подумав, що було ідеально зрівняти рахунок так швидко, і другий тайм показав, що ми на хорошому рівні.

У перерві я сказав своїм гравцям, що вони повинні бути сміливішими, що вони повинні йти на правильний ризик, щоб краще використовувати м'яч. А щодо Іньякі Пенья – він був надзвичайним. Жоау Фелікс був потрібен цей гол – він буде важливим для нього. Правильно також і те, що, якби ми ризикнули, результат міг би бути для нас ще переконливішим", - розповів Хаві.

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