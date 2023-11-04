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Форвард Діназа Шевченко головою вдарив арбітра у груди

На 64-й хвилині гри Шевченко отримав червону картку за неспортивну поведінку
Сьогодні 22:19 162 0
Форвард Діназа Шевченко головою вдарив арбітра у груди
#Гірник Спорт, #Діназ, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Tribuna.com.

У матчі 15-го туру Першої ліги Гірник-Спорт – Діназ стався неспортивний епізод за участі форварда гостей В’ячеслава Шевченка та головного арбітра Василя Файди.

Про це повідомляє Tribuna.com.

На 64-й хвилині гри Шевченко отримав червону картку за неспортивну поведінку, після чого підійшов та головою вдарив суддю у груди.

Після інциденту гравці відігнали 38-річного нападника від Файди, а з лави запасних Діназа В'ячеслава просили припинити з’ясовувати стосунки з арбітром.

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