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Запісоцького усунено з посади генсека УАФ

Вчора 22:55 305 0
Запісоцького усунено з посади генсека УАФ

Джерело - UA-футбол.

Виконком УАФ усунув Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря УАФ до прийняття іншого рішення з цього питання. 

Про це повідомляє пресслужба Асоціації.

Зазначається, що виконувачем обов'язків генерального секретаря УАФ призначено Ігоря Грищенка.

Нагадаємо, що Запісоцький, як і президент УАФ Андрій Павелко, проходять підозрюваними у справі про розкрадання коштів при будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Обидва функціонери перебувають у СІЗО, поки триває суд.

Також варто зазначити, що Виконком УАФ затвердив дату позачергового XXVI Конгресу, який відбудеться 25 січня 2024 року та на якому обговорюватимуться, серед іншого, і відставка президента Асоціації Андрія Павелка.

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