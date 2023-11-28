Запісоцького усунено з посади генсека УАФ

Виконком УАФ усунув Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря УАФ до прийняття іншого рішення з цього питання.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації.

Зазначається, що виконувачем обов'язків генерального секретаря УАФ призначено Ігоря Грищенка.

Нагадаємо, що Запісоцький, як і президент УАФ Андрій Павелко, проходять підозрюваними у справі про розкрадання коштів при будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Обидва функціонери перебувають у СІЗО, поки триває суд.

Також варто зазначити, що Виконком УАФ затвердив дату позачергового XXVI Конгресу, який відбудеться 25 січня 2024 року та на якому обговорюватимуться, серед іншого, і відставка президента Асоціації Андрія Павелка.