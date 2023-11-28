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Лідер Баварії відновив тренування після травми

Де Лігт працює над поверненням на поле
Сьогодні 19:55 181 0
Лідер Баварії відновив тренування після травми
#Баварія

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Баварії Маттейс Де Лігт у понеділок, 27 листопада, провів індивідуальне тренування на клубній базі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо Маттейс Де Лігт отримав ушкодження колатеральної зв'язки коліна 1 листопада у матчі Кубка Німеччини з Саарбрюккеном (перемога 2:1). Спочатку прогнозувалося, що 24-річний захисник збірної Нідерландів пропустить приблизно вісім тижнів.

У нинішньому сезоні до травми Де Лігт встиг провести 10 матчів за Баварію і забив 1 гол.

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