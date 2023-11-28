Челсі збирається запровадити нову трансферну політику

Джерело - isport.ua.
Челсі планує значно оптимізувати свій січневий трансферний бізнес, щоб уникнути проблеми, з якою минулого сезону зіткнувся колишній головний тренер Грем Поттер.
Про це повідомляє The Telegraph,.
Сині розглядають можливість придбання двох або трьох гравців.
Але при цьому клуб хоче компенсувати будь-які придбання хоча б такою ж кількістю продажів, щоб склад команди Маурісіо Почеттіно не розростався. Таким чином Челсі хоче запровадити політику одне придбання - один продаж.
Очікується, що у січні буде продано Трево Чалобу, який влітку був трансферною ціллю мюнхенської Баварії.
Також пенсіонери готові вислухати пропозиції щодо лівого захисника Іана Матсена, який влітку відмовився повертатися в Бернлі на правах оренди. До того ж Челсі може продати Маланга Сарра, Армандо Брою та Ноні Мадуеке.
Нагадаємо Анчелотті хоче, щоб Реал викупив Кепу у Челсі.