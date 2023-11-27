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Анчелотті хоче, щоб Реал викупив Кепу у Челсі

Кепа буде другим воротарем після відновлення від травми Тібо Куртуа
Сьогодні 16:20 220 0
Анчелотті хоче, щоб Реал викупив Кепу у Челсі
#Кепа, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Relevo.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті зацікавлений у тому, щоб воротар Кепа Аррісабалага залишився у клубі на постійній основі.

Про це повідомляє Relevo.

Італієць хоче переконати клуб викупити його у Челсі після закінчення сезону.

Планується, що Кепа буде другим воротарем після відновлення від травми Тібо Куртуа, тоді як у Луніна влітку 2024-го закінчиться контракт і він покине команду.

Раніше Анчелотті анонсував повернення Аррісабалаги.

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