Кепа не потрапив до заявки Реала на матч ЛЧ із Наполі

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал визначився із заявкою на матч п'ятого туру Ліги чемпіонів з Наполі.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
До неї не увійшли ключовий хавбек команди Лука Модрич, а також голкіпер Кепа Аррісабалага, який ще не відновився після травми.
У заявці є Андрій Лунін, а це означає, що, найімовірніше, саме він вийде в основі команди Карло Анчелотті.
Лунін у нинішньому сезоні провів уже п'ять матчів за Реал: 4 - у Ла Лізі та 1 - у Лізі чемпіонів. У цих поєдинках 24-річний українець пропустив два голи і тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Лунін увійшов до команди тижня останнього туру Ла Ліги.
Матч з Наполі Реал проведе в середу, 29 листопада в Мадриді. Початок о 22:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @sscnapoli!#UCL pic.twitter.com/iiPYmd4Tlb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2023