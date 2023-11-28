Головне
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:46 2962
Ястремська розгромила Макарову на старті турніру в Андоррі
Сьогодні 17:25 136
Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня
Сьогодні 16:39 150
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:33 1464
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 14:59 9955
Шахтар - Антверпен: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:52 1519
Інстаграм Мудрика. Допоміг стати йому відомим на увесь світ, проте може зіграти з ним злий жарт
Сьогодні 14:00 1290 1
Гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна
Сьогодні 12:15 674
Визначилась потенційна дата бою Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 10:40 372
Довбик ризикує пропустити матч із Валенсією
Сьогодні 10:23 371
Прямі трансляції

Кепа не потрапив до заявки Реала на матч ЛЧ із Наполі

Сьогодні 16:24 293 0
Кепа не потрапив до заявки Реала на матч ЛЧ із Наполі
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал визначився із заявкою на матч п'ятого туру Ліги чемпіонів з Наполі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

До неї не увійшли ключовий хавбек команди Лука Модрич, а також голкіпер Кепа Аррісабалага, який ще не відновився після травми.

У заявці є Андрій Лунін, а це означає, що, найімовірніше, саме він вийде в основі команди Карло Анчелотті.

Лунін у нинішньому сезоні провів уже п'ять матчів за Реал: 4 - у Ла Лізі та 1 - у Лізі чемпіонів. У цих поєдинках 24-річний українець пропустив два голи і тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Лунін увійшов до команди тижня останнього туру Ла Ліги.

Матч з Наполі Реал проведе в середу, 29 листопада в Мадриді. Початок о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2962
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів 6978
Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика 2952
Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника 1703
Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність 5257
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9955
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22040
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61460
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32006
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26742
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4245
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123025