Кепа не потрапив до заявки Реала на матч ЛЧ із Наполі

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал визначився із заявкою на матч п'ятого туру Ліги чемпіонів з Наполі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

До неї не увійшли ключовий хавбек команди Лука Модрич, а також голкіпер Кепа Аррісабалага, який ще не відновився після травми.

У заявці є Андрій Лунін, а це означає, що, найімовірніше, саме він вийде в основі команди Карло Анчелотті.

Лунін у нинішньому сезоні провів уже п'ять матчів за Реал: 4 - у Ла Лізі та 1 - у Лізі чемпіонів. У цих поєдинках 24-річний українець пропустив два голи і тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Лунін увійшов до команди тижня останнього туру Ла Ліги.

Матч з Наполі Реал проведе в середу, 29 листопада в Мадриді. Початок о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна.