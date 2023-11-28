Рівалдо: Неймар не гідний Золотого м'яча

Джерело - sport.ua.
Форвард збірної Бразилії Неймар не зможе найближчим часом скласти конкуренцію Ерлінгу Голанду та Кіліану Мбаппе у боротьбі за звання найкращого футболіста світу.
Про це розповів володар Золотого м'яча-1999 Рівалдо.
"Думаю, що після ери Роналду та Мессі Золоті м'ячі розподілятимуть між собою Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе. Думаю, що вони обидва є великими футболістами. Я іноді згадую Неймара, але в мене складається враження, що поки він таки не може бути гідний Золотого м'яча.
Ці двоє — Голанд та Мбаппе — напевно, боротимуться за Золотий м'яч у найближчі роки", – відзначив Рівалдо.
Нагадаємо, нападник ризикує пропустити близько 10 місяців через пошкодження хрестоподібної зв'язки та розрив меніска.
У поточному сезоні він встиг зіграти 5 матчів за Аль-Хілаль, забивши 1 гол та віддавши 3 результативні передачі.