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Рівалдо: Неймар не гідний Золотого м'яча

Рівалдо назвав основних претендентів на нагороду
Сьогодні 14:49 173 0
Рівалдо: Неймар не гідний Золотого м'яча
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Неймар, #Рівалдо, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Форвард збірної Бразилії Неймар не зможе найближчим часом скласти конкуренцію Ерлінгу Голанду та Кіліану Мбаппе у боротьбі за звання найкращого футболіста світу.

Про це розповів володар Золотого м'яча-1999 Рівалдо.

"Думаю, що після ери Роналду та Мессі Золоті м'ячі розподілятимуть між собою Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе. Думаю, що вони обидва є великими футболістами. Я іноді згадую Неймара, але в мене складається враження, що поки він таки не може бути гідний Золотого м'яча.

Ці двоє — Голанд та Мбаппе — напевно, боротимуться за Золотий м'яч у найближчі роки", – відзначив Рівалдо.

Нагадаємо, нападник ризикує пропустити близько 10 місяців через пошкодження хрестоподібної зв'язки та розрив меніска.

У поточному сезоні він встиг зіграти 5 матчів за Аль-Хілаль, забивши 1 гол та віддавши 3 результативні передачі.

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