Рівалдо: Неймар не гідний Золотого м'яча

Форвард збірної Бразилії Неймар не зможе найближчим часом скласти конкуренцію Ерлінгу Голанду та Кіліану Мбаппе у боротьбі за звання найкращого футболіста світу.

Про це розповів володар Золотого м'яча-1999 Рівалдо.

"Думаю, що після ери Роналду та Мессі Золоті м'ячі розподілятимуть між собою Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе. Думаю, що вони обидва є великими футболістами. Я іноді згадую Неймара, але в мене складається враження, що поки він таки не може бути гідний Золотого м'яча.

Ці двоє — Голанд та Мбаппе — напевно, боротимуться за Золотий м'яч у найближчі роки", – відзначив Рівалдо.