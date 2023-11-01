Стали відомі терміни відновлення Неймара

Форвард вибув на тривалий термін

Нападник збірної Бразилії та Аль-Хілаля Неймар перенесе операцію цього тижня.

Про це повідомляє Globo.

Саудівський клуб хотів, щоб 31-річний гравець переніс операцію в Парижі, але той звернувся до послуг лікаря національної команди Бразилії Родріго Ласмара.

За інформацією джерела, операція відбудеться цього четверга. Неймару знадобиться на відновлення близько десяти місяців.

Нагадаємо, форвард отримав пошкодження лівого коліна в матчі відбору ЧС-2026 з Уругваєм (0:2). У нього було виявлено пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль може отримати компенсацію від ФІФА за травму Неймара.