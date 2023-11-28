Аліссон може вилетіти до кінця року

Ліверпуль може втратити основного голкіпера

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер може пропустити залишок цього року через пошкодження, яке він отримав минулого туру АПЛ з Манчестер Сіті (1:1).

Про це повідомляє Evening Standard.

З великою ймовірністю бразильський голкіпер отримав травму підколінного сухожилля.

"Сподіваюся, все не так уже й серйозно, але у мене немає відповіді – на даний момент поняття не маю, що це таке. Я розмовляв із ним, і він сказав, що відчув невеликий біль, але нам потрібно дочекатися результатів обстеження", – сказав після матчу із Сіті наставник "червоних" Юрген Клопп.

Нагадаємо, цього сезону бразилець узяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, у п'яти з яких зіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося про інтерес до голкіпера зі сторони Аль-Насра.