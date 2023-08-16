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Аль-Наср готує трансфер Аліссона

Аліссон може продовжити кар'єру в Аль-Насрі
Сьогодні 20:11 306 0
Аль-Наср готує трансфер Аліссона
Фото - Getty Images
#Аліссон, #Ліверпуль, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - sport.ua.

Керівництво Аль-Насра планує трансфер голкіпера Ліверпуль Аліссона Беккера.

Про це повідомляє ESPN.

Сам 30-річний голкіпер збірної Бразилії готовий розглянути такий варіант продовження кар'єри. Контракт Аліссона з Ліверпулем розрахований до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, у складі Аль-Насра виступають такі зіркові гравці як Кріштіану Роналду, Садіо Мане і Марцело Брозович.

Повідомлялося, що Аль-Наср може підписати Сілву.

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