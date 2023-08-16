Аль-Наср готує трансфер Аліссона

Аліссон може продовжити кар'єру в Аль-Насрі

Керівництво Аль-Насра планує трансфер голкіпера Ліверпуль Аліссона Беккера.

Про це повідомляє ESPN.

Сам 30-річний голкіпер збірної Бразилії готовий розглянути такий варіант продовження кар'єри. Контракт Аліссона з Ліверпулем розрахований до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, у складі Аль-Насра виступають такі зіркові гравці як Кріштіану Роналду, Садіо Мане і Марцело Брозович.

Повідомлялося, що Аль-Наср може підписати Сілву.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!