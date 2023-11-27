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Анчелотті анонсував повернення Аррісабалаги

Наставник Реала все ще не розраховує на Луніна як на основного кіпера
Сьогодні 10:35 205 0
Анчелотті анонсував повернення Аррісабалаги
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Аррісабалага, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - marca.com.

Попри вдалу гру українського голкіпера Реала Андрія Луніна, основним воротарем "вершкових" залишиться Кепа Аррісабалага.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Головне, що Лунін був готовий замінити Кепу. Кепа повернеться на матч із Гранадою, і якщо з ним буде все гаразд, то гратиме", – сказав Анчелотті.

Матч із Гранадою відбудеться 2 грудня. До цього Реал зіграє проти Наполі  в Лізі чемпіонів (29 листопада).

Лунін у поточному сезоні зіграв чотири матчі в Ла-Лізі, два з яких відстояв на нуль.

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