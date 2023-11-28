Дніпро-1 не хоче продавати гравців українським клубам

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 готовий розглядати варіанти з продажем лідерів, проте не хоче відпускати їх до складу українських команд.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Відомо, що є інтерес до Олександра Сватка, Олексія Гуцуляка, Олександра Піхальонка та інших, але всі ці варіанти з трансферами в Україні, тоді як клуб зараз не хоче віддавати гравців конкурентам чи потенційним конкурентам.

Відомо, що Піхальонка хоче придбати Полісся, а Гуцуляк цікавий Карпатам.

Якщо ситуація з фінансами різко не погіршиться, то лідер УПЛ до літа не хотів би втрачати провідних гравців, щоб забезпечити єврокубки та відповідні виплати від УЄФА.

Раніше Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Чорноморцем.