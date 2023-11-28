Реал хоче продовжити угоду з Анчелотті

Карло Анчелотті може отримати новий контракт

Реал хоче укласти нову угоду з Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Relevo.

У клубі вже почали працювати над цим. Керівництво Реала планує продовжити співпрацю з Анчелотті до 2026 року, а також прагне вирішити це питання до Різдва (25 грудня).

У Реалі знають, що Федерація футболу Бразилії хоче запросити італійця на пост головного тренера національної збірної. У зв’язку з цим керівництво провело з Анчелотті кілька зустрічей, на яких тренер запевнив, що Реал для нього залишається першим пріоритетом.

У мадридському клубі є цілковита впевненість, що Карло одразу погодиться продовжити контракт.

Після 14 турів Реал посідає перше місце в Ла-Лізі, випереджаючи Жирону за додатковими показниками. Також, "вершкові" вже гарантували собі участь у плей-оф Ліги чемпіонів.

Раніше Анчелотті анонсував повернення Аррісабалаги.