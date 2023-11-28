Шахтар - Антверпен: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме бельгійський Антверпен.
Матч відбудеться у вівторок, 28 листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.
Дивитися пряму трансляцію онлайн можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".
Коментатори - Сергій Лук'яненко та Олександр Головко (колишній футболіст Динамо та збірної України).
Також на сервісі Volia TV.
Перший матч між командами відбувся в межах 2 туру та завершився історичним камбеком "гірників" - 2:3.
Після 4 турів турнірну таблицю групи H очолює Барселона (9 очок). Шахтар із шістьма очками посідає 3 місце.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|Порту
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|3
|Шахтар
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|4
|Антверпен
|4
|0
|0
|4
|3-14
|0
1-й тур, 19 вересня
- 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
- 22:00. Шахтар - Порту 1:3
2-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
- 22:00. Порту - Барселона 0:1
3-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Барселона - Шахтар 2:1
- 22:00. Антверпен - Порту 1:4
4-й тур, 7 листопада
- 19:45. Шахтар - Барселона 1:0
- 22:00. Порту - Антверпен 2:0
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Шахтар - Антверпен
- 22:00. Барселона - Порту
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Порту - Шахтар
- 22:00. Антверпен - Барселона
Детальніше про результати, а також розклад і турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.