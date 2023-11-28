Шахтар - Антверпен: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме бельгійський Антверпен.

Матч відбудеться у вівторок, 28 листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Дивитися пряму трансляцію онлайн можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Коментатори - Сергій Лук'яненко та Олександр Головко (колишній футболіст Динамо та збірної України).

Також на сервісі Volia TV.

Перший матч між командами відбувся в межах 2 туру та завершився історичним камбеком "гірників" - 2:3.

Після 4 турів турнірну таблицю групи H очолює Барселона (9 очок). Шахтар із шістьма очками посідає 3 місце.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 4 3 0 1 8-2 9 2 Порту 4 3 0 1 9-3 9 3 Шахтар 4 2 0 2 6-7 6 4 Антверпен 4 0 0 4 3-14 0

1-й тур, 19 вересня

22:00. Барселона - Антверпен 5:0

- Антверпен 5:0 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

19:45. Антверпен - Шахтар 2:3

22:00. Порту - Барселона 0:1

3-й тур, 25 жовтня

19:45. Барселона - Шахтар 2:1

22:00. Антверпен - Порту 1:4

4-й тур, 7 листопада

19:45. Шахтар - Барселона 1:0

22:00. Порту - Антверпен 2:0

5-й тур, 28 листопада

19:45. Шахтар - Антверпен

22:00. Барселона - Порту

6-й тур, 13 грудня

22:00. Порту - Шахтар

22:00. Антверпен - Барселона

Детальніше про результати, а також розклад і турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.