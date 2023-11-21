Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України

Мунуера був арбітром VAR і на матчі з Уельсом у 2022 році

Хуан Мартінес Мунуера був арбітром VAR на матчах Україна - Італія та Уельс - Україна у 2022 році.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Вчора збірна України зіграла внічию 0:0 з Італією і не зуміла напряму вийти на Євро-2024. Наприкінці матчу трапився скандальний епізод – арбітр не призначив пенальті у ворота збірної Італії за фол Браяна Крістанте на Михайлі Мудрику.

Схожий епізод трапився зі збірною України в червні 2022 року у вирішальному матчі за вихід на ЧС-2022, коли судді не призначили пенальті за фол на Андрії Ярмоленку.

Обидва матчі обслуговували іспанські бригади арбітрів: проти Уельсу поєдинок обслуговувала бригада Антоніу Матеу Лаоса, вчора - Хесус Хіль Мансано.

Однак обидва рази на матчах працював один і той самий арбітр VAR - Хуан Мартінес Мунуера. У жодному з двох спірних випадків він не вказав головному арбітру на помилку і не підкликав його до монітора для перегляду відеоповтору.