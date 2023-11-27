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Григорчук: Чорноморець половину матчів грає у меншості

Григорчук прокоментував поразку від Дніпра-1
Сьогодні 22:10 233 0
Григорчук: Чорноморець половину матчів грає у меншості
#СК Дніпро-1, #Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Чорноморець працює теоретично, щоб краще грати в меншості.

Про це розповів головний тренер одеситів Роман Григорчук після поразки від Дніпра-1 (5:2).

"Дуже важко організовувати гру, щоб вилучення на неї не вплинуло. Ви будете сміятися, але ми над цим працюємо. Після кількох вилучень ми багато працюємо теоретично над тим, щоб підсилити нашу гру у меншості. Ми половину матчів граємо у меншості, тому нам треба це тренувати. Як конкретно сьогодні?

  Дніпро-1 - Чорноморець 5:2: огляд матчу УПЛ

Звісно, що воно вплинуло на гру, але в якій саме ступені сказати важко, адже ви бачили, скільки моментів ми створили вдесятьох. Було у нас три-чотири нагоди, коли треба було забивати. Можу сказати, що сьогодні вилучення вплинуло на нашу гру в найменшій мірі, у порівнянні з іншими поєдинками, коли ми грали у меншості", - сказав Григорчук.

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