Пушич: Наш графік забирає багато енергії

Шахтарю доводиться багато часу проводити у дорозі.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Нашій команді доводиться багато часу проводити в дорозі. Вчора ми витратили майже 10 годин на те, щоб сюди дістатися. В нас дуже насичений графік, це забирає багато енергії. Але в той же час є якась ментальна сила, що об'єднує нас у прагненні протистояти такому виклику та зробити це якомога краще.

Це незвична ситуація, але що є, те є. Ми усі в клубі, включаючи мене як головного тренера, намагаємося робити все можливе, щоб впоратися з нею якнайкраще і змагатися на рівних з іншими командами", - сказав Пушич.

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