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Визначились арбітри матчу Шахтар - Антверпен

Донецький Шахтар і бельгійський Антверпен зіграють у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.
Сьогодні 14:25 208 0
Визначились арбітри матчу Шахтар - Антверпен
#Антверпен, #Шахтар Донецьк

Джерело - uefa.com.

Матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном обслужить бригада арбітрів із Польщі.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначено Бартоша Франковського, а його помічниками будуть Марцин Бонек та Якуб Вінклер. Резервний рефері — Патрік Грицкевич.

За системою ВАР доглядатиме німець Марко Фріц, а допомагатиме йому Жером Брізар із Франції.

Матч Шахтар – Антверпен відбудеться завтра, 28 листопада. Початок о 19:45 за київським часом

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