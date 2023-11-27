Визначились арбітри матчу Шахтар - Антверпен

Донецький Шахтар і бельгійський Антверпен зіграють у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном обслужить бригада арбітрів із Польщі.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначено Бартоша Франковського, а його помічниками будуть Марцин Бонек та Якуб Вінклер. Резервний рефері — Патрік Грицкевич.

За системою ВАР доглядатиме німець Марко Фріц, а допомагатиме йому Жером Брізар із Франції.

Матч Шахтар – Антверпен відбудеться завтра, 28 листопада. Початок о 19:45 за київським часом