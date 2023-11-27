Визначились арбітри матчу Шахтар - Антверпен

Джерело - uefa.com.
Матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном обслужить бригада арбітрів із Польщі.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним арбітром зустрічі призначено Бартоша Франковського, а його помічниками будуть Марцин Бонек та Якуб Вінклер. Резервний рефері — Патрік Грицкевич.
За системою ВАР доглядатиме німець Марко Фріц, а допомагатиме йому Жером Брізар із Франції.
Матч Шахтар – Антверпен відбудеться завтра, 28 листопада. Початок о 19:45 за київським часом