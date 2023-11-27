Модрич може пропустити матч з Наполі в Лізі чемпіонів

Джерело - Mundo Deportivo.
Півзахисник Реала Лука Модрич має проблеми з підколінним сухожиллям лівої ноги.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Футболіст через це був замінений в матчі з Кадісом (3:0) на 70-й хвилині.
Хорват пройде медогляд. У клубі налаштовані оптимістично та очікують, що Лука буде готовим зіграти з Наполі 29 листопада.
Хавбек Браїм Діас зараз почувається краще після дискомфорту в шлунку, який завадив йому зіграти з Кадісом.
Йому дали відпочинок, але очікують, що футболіст повернеться в загальну групу перед грою з Наполі.
Нагадаємо, Анчелотті хоче, щоб Реал викупив Кепу у Челсі.
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