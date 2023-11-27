Модрич може пропустити матч з Наполі в Лізі чемпіонів

Футболіст через це був замінений в матчі з Кадісом

Джерело - Mundo Deportivo.

Півзахисник Реала Лука Модрич має проблеми з підколінним сухожиллям лівої ноги.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболіст через це був замінений в матчі з Кадісом (3:0) на 70-й хвилині.

Хорват пройде медогляд. У клубі налаштовані оптимістично та очікують, що Лука буде готовим зіграти з Наполі 29 листопада.

Хавбек Браїм Діас зараз почувається краще після дискомфорту в шлунку, який завадив йому зіграти з Кадісом.

Йому дали відпочинок, але очікують, що футболіст повернеться в загальну групу перед грою з Наполі.

Нагадаємо, Анчелотті хоче, щоб Реал викупив Кепу у Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!