УАФ запропонувала провести позачерговий Конгрес 25 січня

Виконком УАФ проводить засідання, на якому можуть затвердити дату, час та місце проведення позачергового Конгресу.

Про це повідомляє УАФ.

"На підставі звернень 32 членів УАФ та згідно зі статутом адміністрація Української асоціації футболу запропонувала членам виконкому провести позачерговий Конгрес УАФ 25 січня 2024 року в Будинку футболу (м. Київ) із наступним порядком денним:

1. Про обрання робочих органів позачергового XXVI Конгресу УАФ.

2. Про визнання таким, що не відбувся, чергового звітно-виборного XXV Конгресу УАФ.

3. Про обрання президента УАФ.

4. Про затвердження кількісного складу членів Виконавчого комітету УАФ, перших віцепрезидентів УАФ, віцепрезидентів УАФ.

5. Про обрання перших віцепрезидентів УАФ.

6. Про обрання віцепрезидентів УАФ.

7. Про обрання членів Виконавчого комітету УАФ.

8. Про обрання Аудиторського органу УАФ.

9. Про надання повноважень для державної реєстрації змін до відомостей про УАФ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Про обрання органів здійснення футбольного правосуддя УАФ", - йдеться в повідомленні УАФ.