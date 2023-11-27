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Мічел: Жирона може провести історичний сезон

Мічел прокоментував прорив команди у цьому сезоні чемпіонату Іспанії з футболу.
Сьогодні 11:40 205 0
Мічел: Жирона може провести історичний сезон
Фото - gettyimages
#Жирона, #Мічел Гонсалес

Джерело - sport.ua.

Жирона може провести історичний сезон у Ла-Лізі.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Мічел.

"У нас дуже хороший склад. Ми готові боротися за єврокубки. Я дуже вірю в гравців, у їхній менталітет і в щоденну працю. Ми можемо провести історичний сезон", - відзначив Мічел.

Нагадаємо, після 13 зіграних матчів каталонці мають у своєму активі 34 очка та у випадку сьогоднішнього тріумфу над Атлетіко зможуть повернути собі перше місце у турнірні таблиці Ла-Ліги.

Раніше Жирона залучила до основи ще одного українця.

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