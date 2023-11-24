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Жирона залучила до основи ще одного українця

Троє українців у Жироні провели спільне тренування
Сьогодні 18:39 662 0
Жирона залучила до основи ще одного українця
#Жирона

Джерело - Чемпіон.

Жирона під час підготовки до поєдинку 14-го туру Ла-Ліги проти Атлетіка залучила до роботи з основною командою ще одного українця – Дмитра Мельніченка.

19-річний вихованець Динамо встиг потренуватися з лідерами "біло-червоних" – Віктором Циганковим і Артемом Довбиком та зробити спільне фото.

Нагадаємо, Мельніченко виступав за Динамо U-17 та U-19, а також молодіжну команду Руха. У Жирону він перейшов 1 вересня 2023 року з Нива Бузова у статусі вільного агента. За другу команду каталонців у поточному сезоні провів 5 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

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