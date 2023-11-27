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Маліновський: Джилардіно дуже допомагає мені у Дженоа

Маліновський прокоментував адаптацію у Дженоа
Сьогодні 10:13 203 0
Маліновський: Джилардіно дуже допомагає мені у Дженоа
#Дженоа, #Джилардіно, #Руслан Маліновський

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно допомагає адаптуватися українському півзахиснику Руслану Маліновському.

Про це розповів сам футболіст.

"Джилардіно дуже допомагає мені, говорить, що робити на полі. Завжди хочу грати краще.

Наступний матч - з Емполі вдома. На нашому стадіоні неймовірна атмосфера. Поразка в матчі з Фрозніноне повинна стати поштовхом для нас. Ми повинні бути злими після цієї гри, - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне.

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