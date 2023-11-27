Маліновський: Джилардіно дуже допомагає мені у Дженоа

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно допомагає адаптуватися українському півзахиснику Руслану Маліновському.

Про це розповів сам футболіст.

"Джилардіно дуже допомагає мені, говорить, що робити на полі. Завжди хочу грати краще.

Наступний матч - з Емполі вдома. На нашому стадіоні неймовірна атмосфера. Поразка в матчі з Фрозніноне повинна стати поштовхом для нас. Ми повинні бути злими після цієї гри, - сказав Маліновський.