Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився дебютним голом за Дженоа.

У матчі 13 туру Серії А проти Фрозіноне українець вийшов у стартовому складі та зрівняв рахунок на 43-й хвилині шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Le Golazo de Malinovskyi 🇺🇦 avec le Genoa.. pic.twitter.com/E4Sd4VIRw0 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 26, 2023

Маліновський перебрався в Дженоа влітку 2023 року. У попередніх 9 матчах Серії А в активі футболіста збірної України був лише 1 асист.

Загалом у Маліновського тепер 22 голи та 22 асисти в Серії А. З 2019 по 2023 роки футболіст грав за Аталанту.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua