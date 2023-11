Артета побив рекорд Венгера за кількістю перемог

Фахівець Мікель Артета став новим володарем клубного рекорду Арсеналу завдяки перемозі над Брентфордом (1:0).

Про це повідомляє Squawka.

Матч проти Брентфорта став для іспанця 200-м біля керма канонірів, а перемога - 116-ю. І за цим показником Мікель тепер перший в історії клубу.

Артета побив рекорд Арсена Венгера, у якого було лише 111 перемог у 200 матчах, а також Джорджа Грема - 106 перемог.

Most wins in their first 200 games in charge of Arsenal:



◉ 116 - Mikel Arteta

◎ 111 - Arsene Wenger

◎ 106 - George Graham



Top of the list and top of the table. 🔝 pic.twitter.com/yxqiAov8Bs