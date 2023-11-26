Реал з Луніним розгромив Кадіс: результати матчів 14 туру Ла-Ліги

Моралес оформив хет-трик у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі іспанської Ла-Ліги Вільярреал святкував домашню перемогу над Осасуною, Реал Сосьєдад переміг Севілью, Реал розгромив Кадіс.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

14 тур, 26 листопада

Вільярреал - Осасуна 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Моралес, 2:0 - 71 Моралес, 2:1 - 78 Катена, 3:1 - 80 Моралес

Реал Сосьєдад - Севілья 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Дмітрович (авт), 2:0 - 22 Садік, 2:1 - 60 Ен Несірі

Кадіс - Реал 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Родріго, 0:2 - 64 Родріго, 0:3 - 74 Беллінгем

Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів увесь матч.

Сьогодні, 26 листопада, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще два матчі:

22:00. Бетіс - Лас-Пальмас

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