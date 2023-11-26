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Динамо - Рух 2:0: огляд матчу

Голами відзначилися Тимчик та Кабаєв
Сьогодні 17:24 232 0
Динамо - Рух 2:0: огляд матчу
#Динамо Київ, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо переграли львівський Рух. 

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 26 листопада

Динамо - Рух 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Тимчик, 2:0 - 44 Кабаєв

Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Сирота, Тимчик, Бражко, Кабаєв, Шепелєв (Андрієвський 89), Буяльський, Караваєв (Вівчаренко 75), Беніто (Ванат 60)

Рух: Герета, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Сапуга, Едсон (Підгурський 26), Таллес (Карабін 75), Соломон (Климчук 54), Пастух, Квасниця

Відзначимо, що інший матч цього дня УПЛ Олександрія - Оболонь перенесено через складні погодні умови.

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