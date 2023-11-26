Динамо впевнено переграло Рух у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо переграло львівський Рух.
Матч завершився з рахунком 2:0. Голами відзначилися Тимчик та Кабаєв.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 26 листопада
Динамо - Рух 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Тимчик, 2:0 - 44 Кабаєв
Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Сирота, Тимчик, Бражко, Кабаєв, Шепелєв (Андрієвський 89), Буяльський, Караваєв (Вівчаренко 75), Беніто (Ванат 60)
Рух: Герета, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Сапуга, Едсон (Підгурський 26), Таллес (Карабін 75), Соломон (Климчук 54), Пастух, Квасниця
Відзначимо, що інший матч цього дня УПЛ Олександрія - Оболонь перенесено через складні погодні умови.