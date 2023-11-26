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Ювентус зробив Манчестер Юнайтед пропозицію щодо оренди Санчо

Потенційна угода містить опцію викупу 23-річного футболіста
Сьогодні 15:10 202 0
Ювентус зробив Манчестер Юнайтед пропозицію щодо оренди Санчо
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Ювентус

Джерело - Calciomercato.com.

Ювентус контактував з Манчестер Юнайтед щодо оренди вінгера Джейдона Санчо.

Про це повідомляє Calciomercato.

Потенційна угода містить опцію викупу 23-річного футболіста та покриття третини зарплати.

Манкуніанці пріоритетно розраховують на повноцінний продаж Санчо взимку.

Сам англієць хотів би повернутися у дортмундську Боруссію.

Повідомлялося, що Магвайр намагається переконати Санчо попросити вибачення у тен Гага.

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