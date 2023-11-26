Ювентус зробив Манчестер Юнайтед пропозицію щодо оренди Санчо

Джерело - Calciomercato.com.
Ювентус контактував з Манчестер Юнайтед щодо оренди вінгера Джейдона Санчо.
Про це повідомляє Calciomercato.
Потенційна угода містить опцію викупу 23-річного футболіста та покриття третини зарплати.
Манкуніанці пріоритетно розраховують на повноцінний продаж Санчо взимку.
Сам англієць хотів би повернутися у дортмундську Боруссію.
Повідомлялося, що Магвайр намагається переконати Санчо попросити вибачення у тен Гага.
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