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Магвайр намагається переконати Санчо попросити вибачення у тен Гага

Тен Гаг довіряє Магваєру
Сьогодні 20:40 168 0
Магвайр намагається переконати Санчо попросити вибачення у тен Гага
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ESPN.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вражений, що ставлення та підхід Гаррі Магвайра не змінилося після позбавлення його капітанської пов’язки.

Про це повідомляє ESPN.

Були побоювання, що рішення забрати пов'язку в Магвайра та передати її Бруну Фернандешу може зіпсувати атмосферу в роздягальні. Але Гаррі сприйняв це нормально, зараз він продовжує спроби переконати Джейдона Санчо попросити вибачення у тен Гага, щоб гравця повернули в першу команду.

Також тен Гаг зрозумів, що може довіряти Гаррі у складний період команди, бо були побоювання з приводу прихильності деяких членів команди під час серії поганих результатів.

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