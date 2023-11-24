Ла-Ліга: Довбик - синонім небезпеки

Ла-Ліга в афіші до матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії використала форварда Жирони Артема Довбика.

"Артем Довбик є синонімом небезпеки. Запам’ятайте його ім’я. Довбик - сенсація лідера.

Його результативність за гру стала справжнім відкриттям. Він забиває майже один гол за гру (0,8), до того ж 20% його ударів закінчуються голом.

Він також має дуже позитивний вплив на гольові моменти, які він створює, це можна підтвердити його чотирма асистами. Він є гравцем своєї команди з найбільшою кількістю атакувальних дій, за допомогою яких він створює гольові моменти.

Його грі не бракує інтенсивності, і він є другим гравцем у своїй команді з найбільшою кількістю дій на максимальній інтенсивності, на швидкості понад 28 км/год.

Без сумніву, повноцінний, потужний гравець з баченням гри, який допомагає своїй чудовій команді зробити фурор сезону", - йдеться в описі українця.